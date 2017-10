Affrontement naval entre les forces égyptiennes et soudanaises

Un affrontement naval en mer rouge ayant impliqué les forces égyptiennes et soudanaises. Le gouverneur de la région de la mer rouge a reconnu les affrontements et a déclaré que les forces navales soudanaises ont saisi un bateau militaire et un deuxième poursuivi a réussi à s'échapper. Le gouverneur a accusé les forces navales égyptiennes d'avoir violé les eaux soudanaises. Depuis le 22 mai dernier les deux pays vivent à couteaux tirés en raison de l'aide apportée par l'Égypte aux rebelles du Darfour responsables de la dernière offensive militaire déjouée par le Soudan.