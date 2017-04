Africa Finance Corporation émet un Eurobond de 500 millions USD sur 7 ans

LAGOS, Nigéria, 11 avril 2017,-/African Media Agency (AMA)/- Africa Finance Corporation (AFC), une grande institution multilatérale panafricaine de financement et de développement de projet, a émis un Eurobond de 500 millions USD sur 7 ans. Cette obligation senior non garantie porte un coupon de 3,875% et offrira un rendement de 4,000% pour arriver à maturité en avril 2024.



Cet Eurobond a suscité un vif intérêt au niveau global, avec un carnet de commandes de 2,4 milliards USD, soit cinq fois sa souscription, provenant de 231 investisseurs au Moyen-Orient, en Asie, au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Avant son lancement, AFC a réalisé un roadshow à Londres, Hong Kong, Singapour, Émirats Arabes Unis et aux États-Unis.



Cette obligation est la deuxième émission benchmark d'un Eurobond par l'AFC dans le cadre de son programme Medium Term Notes global d'une valeur de 3 milliards USD. Cette obligation a été classée A3 par Moody's Investor Services, ce qui correspond à la notation de l'émetteur de l'AFC. Elle sera cotée à la bourse irlandaise. L'Eurobond a été distribué aux investisseurs en Europe (29%), États-Unis (25%), Royaume-Uni (24%), Asie (18%) et au Moyen-Orient (4%).



AFC est seulement la deuxième institution de financement du développement en Afrique à émettre un Eurobond offrant une maturité supérieure à 5 ans, ce qui témoigne de sa solidité et de sa capacité à combiner des moyens à des investissements d'infrastructure à long terme.



Concernant cette émission, Andrew Alli a déclaré : « Depuis dix ans, l'AFC continue d'investir dans des projets visant à supporter la croissance et le développement durables en Afrique. Pendant ces dix années, nous avons investi plus de 4 milliards USD dans 28 pays africains.



Nos efforts s'appuient sur des activités stratégiques dans le monde entier, pour lever des financements et promouvoir les très réelles opportunités d'investissement dans les infrastructures en Afrique. La force de l'intérêt soulevée par cette obligation témoigne de la confiance des investisseurs dans l'AFC, dans sa stratégie et sa culture de gestion du risque, ainsi que les possibilités qu'offrent les marchés africains aux investisseurs ».



Commentant cette émission, Banji Fehintola, Directeur & trésorier de l'AFC, a ajouté : « Après le succès de sa première émission d'Eurobond en 2015, l'AFC a constamment engagé les investisseurs grâce à des roadshows de présentation et diverses émissions sur le marché des capitaux. Le remarquable succès de notre deuxième émission d'un Eurobond prouve que les investisseurs continuent de chercher des opportunités d'investissement de haute qualité telles que l'AFC peut les offrir. Cette réussite confirme la solidité des principes fondamentaux de l'AFC, de sa gouvernance, de sa stratégie d'investissement et de sa gestion du risque. »



Cette émission 2017 s'appuie sur un solide historique d'émissions réussies sur le marché des capitaux qui a débuté par un premier Eurobond de 750 millions USD en avril 2015, avec un rendement de 4,595% sur cinq ans et une maturité en avril 2020.



L'an passé, l'AFC a émis sa première obligation senior non garantie en Swiss Franc (CHF) sur trois ans, qui lui a permis de lever 100 millions CHF. Cette année, l'AFC a émis son premier Sukuk à 150 millions USD pendant trois ans, qui est aussi la plus haute émission d'un Sukuk jamais réalisé par une institution africaine et le premier Sukuk émis par une entité supranationale africaine.



Les 15 et 16 mai 2017, l'AFC célèbrera son dixième anniversaire pendant l'AFC Live, le sommet des infrastructures africaines, qui réunira les principaux acteurs internationaux du marché des investissements infrastructuraux d'Afrique. Il permettra d'organiser des discussions à haut niveau sur les nombreux challenges et solutions potentielles de l'industrie.





Citi, J.P. Morgan, MUFG et Standard Chartered Bank étaient les principaux managers et chefs de file teneur de livre pour l'émission en Dollars U.S. (144A/Reg. S).



