Africa Finance & Investment Forum (AFIF) 2017 sera organisé pour la première fois au Kenya

La réunion panafricaine des gérants de PME, des entrepreneurs, des investisseurs et des représentants du gouvernement organisée par EMRC ([www.EMRC.be](http://www.emrc.be/)) aura lieu du 13 au 16 février à Nairobi au Kenya. La conférence se concentrera sur l’entreprenariat et l’innovation ainsi que l’accès au financement dans des secteurs-clés comme l’énergie, l’eau, les TIC, la… Read more […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...