AFRIQUE Afrique : 16e Session du Comité Exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique

Alwihda Info | Par APO - 3 Juin 2017 modifié le 3 Juin 2017 - 15:57

Le comité a approuvé les comptes de CGLU Afrique arrêté en recettes à 4 595 235 euros, et en dépenses à 4 050 974 euros, ce qui donne un résultat positif de 544 261 euros





L’ordre du jour prévoyait : L'approbation des comptes 2016 ;

L’évaluation de la première phase de la mise en œuvre du partenariat stratégique conclu avec la Commission européenne (2015-2017) et les perspectives de ce partenariat pour une deuxième phase ;

Les conséquences sur les collectivités locales des agendas adoptés par la communauté internationale en 2015-2016 et notamment l’Agenda 2030 du développement durable, l’Agenda du changement climatique et le nouvel Agenda Urbain. Le comité a approuvé les comptes de CGLU Afrique arrêté en recettes à 4 595 235 euros, et en dépenses à 4 050 974 euros, ce qui donne un résultat positif de 544 261 euros. Le comité a donné quitus au secrétaire général pour sa gestion 2016.



Concernant le partenariat stratégique avec la Commission européenne, le comité a eu un échange avec les représentants de la Commission européenne qui ont confirmé leur appui pour faire en sorte que les autorités locales d'Afrique deviennent des acteurs de développement à part entière, et leur soutien à CGLU Afrique dans sa mission de représentation et de renforcement des capacités desdites autorités.



Pour ce qui est des agendas internationaux, l’attention a été mise sur l’engagement des autorités locales à « localiser » ces agendas et à bâtir des plans correspondants à partir de leurs territoires.



Un accent a été mis sur la démarche à suivre pour permettre aux collectivités africaines d’accéder à la finance climat.



Le comité a reçu par ailleurs, le rapport du maire de Brazzaville sur l'état d'avancement de la préparation de la 8eme édition du sommet Africités qui doit se tenir à Brazzaville au Congo du 4 au 8 décembre 2018.



Le comité s’est enfin préoccupé de la situation du président de CGLU Afrique, M. Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar, incarcéré à la Maison d'Arrêt de Rebeuss depuis mars 2017. Le Comité a résolu de continuer à sensibiliser les décideurs africains et l’opinion africaine et internationale sur la nécessité de respecter scrupuleusement la loi dans le traitement de cette affaire, y compris la présomption d’innocence ; et d'éviter de faire subir au Maire élu de Dakar un traitement dégradant et indigne.



Pour rappel, le Comité Exécutif de CGLU Afrique est l'instance chargée de la direction politique de CGLU Afrique entre les sessions de l'Assemblée générale de l'organisation. Le Comité Exécutif comprend 16 membres, 15 membres représentant à égalité chacune des 5 régions du continent (soit 3 élus locaux pour chacune des 5 régions), auxquels s'ajoute la présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d'Afrique (REFELA). Le Comité Exécutif est élu pour un mandat de 3 ans qui court depuis la dernière assemblée générale de CGLU Afrique tenue à Johannesburg, Afrique du Sud, le 2 décembre 2015. Au cours de ladite assemblée générale, M. Khalifa Sall, Maire de Dakar, Sénégal, a été porté à la Présidence de CGLU Afrique et préside à ce titre les sessions du Comité Exécutif. En son absence il désigne un remplaçant parmi les vice-présidents. La présidence de la 16e session du Comité Exécutif de CGLU Afrique a été assurée par M. Hugues Ngouélondélé, Député-Maire de Brazzaville, Vice-Président de CGLU Afrique pour la Région Afrique Centrale. Distribué par APO pour United Cities and Local Governments of Africa (UCLG Africa). RABAT, Maroc, 1 juin 2017/ -- Les 29 et 30 mai 2017, s’est tenue la 16ème session du comité exécutif de CGLU Afrique ( www.UCLGA.org ) à l'hôtel « La Tour Hassan » de Rabat (Maroc). Les travaux ont été présidés par M. Hugues Ngouélondélé, Député-maire de Brazzaville (Congo), Vice-Président de CGLU Afrique pour la région Afrique Centrale.L’ordre du jour prévoyait :Le comité a approuvé les comptes de CGLU Afrique arrêté en recettes à 4 595 235 euros, et en dépenses à 4 050 974 euros, ce qui donne un résultat positif de 544 261 euros. Le comité a donné quitus au secrétaire général pour sa gestion 2016.Concernant le partenariat stratégique avec la Commission européenne, le comité a eu un échange avec les représentants de la Commission européenne qui ont confirmé leur appui pour faire en sorte que les autorités locales d'Afrique deviennent des acteurs de développement à part entière, et leur soutien à CGLU Afrique dans sa mission de représentation et de renforcement des capacités desdites autorités.Pour ce qui est des agendas internationaux, l’attention a été mise sur l’engagement des autorités locales à « localiser » ces agendas et à bâtir des plans correspondants à partir de leurs territoires.Un accent a été mis sur la démarche à suivre pour permettre aux collectivités africaines d’accéder à la finance climat.Le comité a reçu par ailleurs, le rapport du maire de Brazzaville sur l'état d'avancement de la préparation de la 8eme édition du sommet Africités qui doit se tenir à Brazzaville au Congo du 4 au 8 décembre 2018.Le comité s’est enfin préoccupé de la situation du président de CGLU Afrique, M. Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar, incarcéré à la Maison d'Arrêt de Rebeuss depuis mars 2017. Le Comité a résolu de continuer à sensibiliser les décideurs africains et l’opinion africaine et internationale sur la nécessité de respecter scrupuleusement la loi dans le traitement de cette affaire, y compris la présomption d’innocence ; et d'éviter de faire subir au Maire élu de Dakar un traitement dégradant et indigne.Pour rappel, le Comité Exécutif de CGLU Afrique est l'instance chargée de la direction politique de CGLU Afrique entre les sessions de l'Assemblée générale de l'organisation. Le Comité Exécutif comprend 16 membres, 15 membres représentant à égalité chacune des 5 régions du continent (soit 3 élus locaux pour chacune des 5 régions), auxquels s'ajoute la présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d'Afrique (REFELA). Le Comité Exécutif est élu pour un mandat de 3 ans qui court depuis la dernière assemblée générale de CGLU Afrique tenue à Johannesburg, Afrique du Sud, le 2 décembre 2015. Au cours de ladite assemblée générale, M. Khalifa Sall, Maire de Dakar, Sénégal, a été porté à la Présidence de CGLU Afrique et préside à ce titre les sessions du Comité Exécutif. En son absence il désigne un remplaçant parmi les vice-présidents. La présidence de la 16e session du Comité Exécutif de CGLU Afrique a été assurée par M. Hugues Ngouélondélé, Député-Maire de Brazzaville, Vice-Président de CGLU Afrique pour la Région Afrique Centrale.





Dans la même rubrique : < > Cameroun: Un trafiquant d’ivoires arrêté à Yaoundé Le Tweet du Président soudanais qui a énervé les égyptiens La Banque mondiale va aider le Sénégal à négocier des projets pétroliers et gaziers complexes