Afrique : Mercer ouvre un pôle Afrique francophone au Maroc

Un nouveau pôle régional permet d'accroître la présence de Mercer sur le marché Santé et Prévoyance dans le but d'améliorer le service client et d'élargir l'offre Investissements et Ressources humaines en Afrique francophone

CASABLANCA, Maroc, 20 novembre 2017/ -- Mercer (www.Mercer.com), un leader mondial du conseil Santé, Investissements et Ressources humaines, et première entreprise de conseil en investissement institutionnel et filiale en propriété exclusive de Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC) (www.MMC.com), a annoncé une expansion de sa présence dans le cadre d'une importante initiative stratégique pour un meilleur service dans la région francophone de l'Afrique. À partir de son pôle sis Casablanca Finance City au Maroc, Mercer va renforcer son activité Santé et davantage pénétrer le marché africain avec des solutions Investissements et Ressources humaines.



« L'Afrique fait partie intégrante de notre stratégie de croissance à Mercer. Nous sommes en activité sur le continent depuis plus de plusieurs années et nous recherchons constamment des moyens de mieux servir nos clients, » a déclaré David Anderson, président de la région Growth Markets pour Mercer. « Renforcer notre présence dans cette région en vigoureuse croissance nous permettra d'améliorer notre service auprès de nos clients pour leurs besoins dans le domaine Santé et Prévoyance, et facilitera l'introduction de notre offre inégalée dans le secteur Investissements et Ressources humaines auprès des clients. »



Actuellement, Mercer offre ses prestations dans 41 des 54 États souverains d'Afrique. L'entreprise élargit sa présence sur le marché pour accompagner le développement du paysage économique. L'Afrique du Nord continue de se montrer très prometteuse et Mercer s’engage à accompagner ses clients dans la région à titre de partenaire. L'investissement continu de Mercer en Afrique francophone et à travers l'ensemble du continent permet à ce leader mondial du conseil de s'adapter à l'évolution des besoins de ses clients avec une flexibilité et une personnalisation accrues.



« Le Maroc est le pôle idéal pour la croissance continue de Mercer en Afrique francophone, » a déclaré Mustafa Faizani, CEO ÉAU et responsable de la zone Inde, Moyen-Orient, Turquie, et Afrique pour Mercer. « Le nouveau pôle à Casablanca Finance City et les partenariats stratégiques existants vont soutenir la croissance des affaires locales au Maroc et nous permettre d’élargir l’empreinte Mercer Marsh Benefits (MMB)L’expansion de notre présence au Maroc est une étape essentielle pour asseoir notre position de leader dans la région et pour exploiter tout le potentiel du marché afin de répondre aux besoins uniques de nos clients qui sont spécifiques à la région dans laquelle ils opèrent, et ce dans les domaines Santé, Investissements et Ressources humaines. »



Mercer est déjà présente dans les marchés d’Afrique francophone à travers son offre des Africa Health and Risk Solutions (AHRS) à l'intention des multinationales recherchant des structures de prévoyance standardisées dans plus d'un pays et une fixation des prix à travers le placement de la couverture de risque sur le marché international de l'assurance. La base client de Mercer au Maroc bénéficie des prestations à travers des partenariats stratégiques établis avec AFMA, le plus important courtier du pays.



L’arrivée à Casablanca marque la 14ème expansion de Mercer au sein des économies en croissance dans les 2 dernières années. Actuellement, plus de 15 000 clients dans 84 pays sont servis par des collaborateurs situés dans 22 pays au sein de notre région Growth Markets.