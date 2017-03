Afrique : Moussa Faki réaffirme sa disponibilité à trouver une solution en RDC

Addis-Abeba - Le Président en exercice de l’Union africaine (UA), S.E.M. Alpha Condé, Président de la République de Guinée , et le Président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat continuent de suivre avec une attention renouvelée l’évolution de la situation en République Démocratique du Congo (RDC) suite à l'impasse lie à la mise en application de l'accord du 31 Décembre 2016. A cet égard, ils maintiennent un contact constant avec les principaux acteurs Congolais et l’ensemble des parties concernées.



Le Président en exercice de l'Union et le Président de la Commission notent que trois mois après avoir convenu des modalités de gestion de la période de transition devant conduire à la tenue d'élections paisibles et crédibles en décembre 2017, les parties n'ont toujours pas conclu les discussions sur la mise en œuvre effective de cet Accord. Cette situation porte en elle le risque de saper la volonté politique qui a permis la signature de l’Accord du 31 décembre.



Dans ce contexte, le Président en exercise de l'Union et le Président de la Commission appellent toutes les parties prenantes à redoubler d' efforts afin de parachever rapidement les pourparlers en cours. Ils s'inquiètent également d'une recrudescence de la violence dans certaines provinces.



Le Président en exercice de l’Union et le Président de la Commission réaffirment, une fois encore, la disponibilité de l’UA, avec l’appui des pays de la région et des partenaires concernés, à assister les parties Congolaises dans la recherche d’une solution, dans le respect strict des dispositions constitutionnelles et des instruments pertinents de l'UA en matière de démocratie et d’élections.