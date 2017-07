Afrique de l'Est : la FAO alerte sur la détérioration de la situation alimentaire

Le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire est en hausse en Afrique de l'Est alors que les faibles pluies tombées à travers la région ont aggravé les souffrances liées à la faim, asséché les terres et pâturages et provoqué des milliers de décès au sein du bétail, a prévenu vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39...