Afrique de l’est : La FAO alerte sur la détérioration de la situation alimentaire suite à une troisi ème saison consécutive de pluies insuffisantes

Selon une [alerte émise aujourd’hui](http://www.fao.org/documents/card/fr/c/de415000-563e-4562-a254-459ab88d8fba/) par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les faibles pluies tombées à travers la région est-africaine ont aggravé les souffrances liées à la faim, asséché les terres et pâturages et provoqué des milliers de décès au sein du bétail.… Read more on https://africa-newsroom.com/press/fao-issues-alert-over-third-consecutive-f...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...