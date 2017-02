"Afrique sans tabac" soutien la candidature d'Emmanuelle Macron

Afrique Sans Tabac après avoir écouté et analysé les discours de tous les potentiels candidats à l'élection présidentielle française à décidé d'apporter son soutien à la candidature de Monsieur Emmanuelle Macron Président du Mouvement «En Marche »



Notre décision découle de ses prises de positions claires et sans équivoque sur le tabac, avec cette déclaration « je veux fixer comme objectif que la génération française qui naît aujourd'hui sera la première génération sans tabac », ceci qui ne laisse aucun doute sur sa volonté de faire de la France un pays sans tabac.



Afrique Sans Tabac invite tous ceux qui combattent le tabac en France et partout dans le monde à soutenir Monsieur Emmanuelle Macron .



Nous exigeons désormais aux hommes politiques qui souhaitent bénéficier des suffrages des acteurs de la lutte anti tabac partout dans le monde de s'inspirer et de s'inscrire dans la même dynamique que Monsieur Emmanuelle Macron Président du Mouvement « En Marche » .



Le Président de Afrique Sans Tabac

Amadou Moustapha GAYE

afriquesanstabac@yahoo.fr

Tél : 00221.77.631.62.27