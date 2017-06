Agression à Paris du beau-père du Président gabonais Ali Bongo-Ondimba

L'Ambassade Haute Représentation du Gabon en France, Représentation permanente auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été informée, ce samedi 24 juin 2017, des agressions verbales et physiques dont ont été victimes ce jour Messieurs Edouard-Pierre VALENTIN et Crépin GWODOCK, respectivement Président du Conseil d'Administration et Administrateur Directeur Général de la Société. Commerciale Gabonaise de Réassurance, en séjour professionnel en France depuis une semaine.



Le récit des faits transmis par les intéressés, corroboré par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par les agresseurs, permet d'établir que ces incidents ont eu lieu à la terrasse d'un restaurant parisien, au Boulevard Haussmann.



Un groupe de compatriotes, conduit par M. Marceau MALEKOU, a rageusement investi les lieux pour porter atteinte à l'intégrité physique, à la dignité et à l'honorabilité de Messieurs Edouard-Pierre VALENTIN et Crépin GWODOCK. N'eût été l'intervention des agents de police que l'irréparable se serait produit.



Au regard de la gravité des faits, l'Ambassade Haute Représentation du Gabon en France, Représentation permanente auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie a requis d'assister Messieurs VALENTIN es GWODOCK dans l'action judiciaire qu'ils ont immédiatement engagé contre les agresseurs. Elle saisit cette occasion pour condamner la multiplication des actes de violence contre les personnalités gabonaises en séjour en France et déplorer le sentiment d'impunité qui contribue à les alimenter.



Enfin, l'Ambassade Haute Représentation du Gabon en France, Représentation permanente auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie rappelle que la démocratie, au nom de laquelle ces compatriotes prétendent agir, suppose la forclusion absolue de la violence.



L’Ambassadeur Haut Représentant

Flavien ENONGOUE