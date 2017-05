Agriculture, commerce, industrie, sécurité : Le Tchad et le Soudan voient grand

Le renforcement de la coopération et des relations fraternelles et amicales entre le Tchad et la République du Soudan a été au centre de la séance de travail au palais présidentiel entre le Président de la République du Tchad et le Vice-Président soudanais Hassabo Mohamed Abdelrhaman en visite de travail au Tchad. Cette séance de travail élargie aux deux délégations tchadienne et soudanaise a permis au Président tchadien et son hôte de marque d’examiner en profondeur la coopération entre le Tchad et le Soudan et la nécessité de rendre de plus en plus dynamique, l’axe Khartoum/N’Djamena.



Le Vice-Président soudanais Hassabo Mohamed Abdelrhaman a transmis au Président de la République, un message verbal de son homologue soudanais Oumar Hassan El-Béchir visant l’amitié entre leurs deux pays. L’émissaire soudanais a apprécié à juste titre le rôle déterminant et combien efficace joué par le Président tchadien dans le maintien de la paix au Soudan en particulier, dans la région du Darfour.



Le Chef de l’Etat Idriss Déby a salué l’excellence des relations entre le Tchad et le Soudan, deux pays voisins et ayant les mêmes objectifs de développement. A travers cette séance de travail, le Tchad et la République sœur du Soudan s’engagent à renforcer davantage leurs liens dans divers domaines de coopération notamment dans le domaine de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et dans bien d’autres secteurs de développement économique. Les deux pays, s’engagent également à relever les défis sécuritaires au niveau de leurs frontières communes.



Le Vice-président soudanais qui participe à N’Djamena à la foire soudanaise envisage multiplier des contacts avec les plus hautes autorités tchadiennes dans le but de consolider davantage les liens entre tchadiens et soudanais.Hassabo Mohamed Abdelrahaman est accompagné d’une forte délégation comprenant notamment le ministre d’Etat soudanais des Affaires étrangères, le ministre soudanais de la Défense et celui de l’industrie ainsi que plusieurs hauts responsables soudanais.



Avec DG-com/pr