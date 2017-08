Ahmat Bachir : «Travailler plus pour augmenter la production afin de renforcer la richesse et la croissance»

« Travailler plus pour augmenter la production afin de renforcer la richesse et la croissance »

« Le moment est venu pour qu’on se mette au travail. J’appelle tous les Tchadiens du fond de mon cœur pour qu’on soit unis et qu'on épuise renforcer le travail pour augmenter la productivité afin de renforcer la croissance et la richesse. La paix est là, il faut la consolider, il faut la préserver à tout prix parce que sans la paix, il n’y aura ni développement, ni santé, ni rien. Cette paix, il faut la consolider et la préserver à tous d’une manière durable ».