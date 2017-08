Al Sissi appelle la communauté internationale à soutenir les efforts du Tchad.

Le président de la République Arabe d’Egypte, a effectué une visite d’amitié et de travail de quelques heures au Tchad ce 17 Août, à la tête d’une importante délégation, avant de repartir en fin d'après-midi.



Le Président Abdel Fattah Al Sissi a tenu à saluer l’engagement du Tchad en faveur de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel, au prix de gros sacrifices humains et financier et a appelé la Communauté internationale à soutenir les efforts faits par le Tchad, selon un communiqué conjoint.



Les dirigeants tchadien et égyptien ont passé en revue les différents domaines de coopération qui lient les deux pays et qui nécessitent une redynamisation. Ils se sont félicités de la présence d’entreprises égyptiennes au Tchad et de l’appui que l’Egypte apporte régulièrement au Tchad dans le domaine de la formation civile et militaire.



S’agissant de la situation sécuritaire régionale, les deux Présidents ont condamné avec force les actes terroristes perpétrés dans plusieurs pays africains et dont le dernier en date est celui qui a frappé le Burkina-Faso, faisant 18 morts et des dizaines de blessés.