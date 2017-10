Aliko Dangote donne les outils pour transformer l’Afrique

Le président du groupe Dangote, Alhaji Aliko Dangote a estimé que l’esprit de création d’entreprise est l'un des outils les plus puissants pouvant contribuer à la transformation de l'Afrique.



Il s’est exprimé hier au cours du troisième forum de l’entreprenaient organisé à Lagos, au Nigeria par la fondation Tony Elumelu.



Dangoté a ajouté que l’esprit d’entreprenariat peut participer à la création de la richesse pour augmenter les revenus de la classe moyenne et augmenter le nombre d’emplois.



Le forum a servi de cadre à une grande rencontre d’entrepreneurs africains, notamment pour 1300 petites et moyennes entreprises, des décideurs et des incubateurs en provenance de 54 pays participants, a constaté le correspondant d’Alwihda Info à Lagos.



Ce forum initié par la fondation Tony Elumelu a permis aux jeunes entrepreneurs africains en herbe sur le continent de découvrir la présentation de tous les changements majeurs intervenus dans divers secteurs notamment l’agriculture, la technologie, la santé, la mode et la génération de l’énergie.