Allemagne: Deux morts et quatre blessés dans une fusillade

Reuters / Hannibal Hanschke Une fusillade survenue dans la nuit du 29 au 30 juillet à l'intérieur et aux abords d'une discothèque de la ville de Constance en Allemagne a fait deux morts et quatre blessés, selon la police locale. Un homme de 34 ans a d'abord tué une personne et en a blessé trois autres grièvement à l'arme à feu à l'intérieur d'une boîte de nuit à Constance, avant de blesser un policier à l'extérieur et d'être finalement tué par les forces de l'ordre, a fait savoir la police. Cette dernière n'a donné dans l'immédiat aucun élément sur les raisons de la fusillade intervenue vers 4h30 du matin dans cette discothèque située dans une zone industrielle de la ville de Constance, proche de la Suisse. «Les motivations de cet homme qui a agi vraisemblablement seul ne sont pas connues pour le moment», a souligné la police. Les tirs ont créé un mouvement de panique, de nombreux clients de l'établissement fuyant dans les environs ou se cachant à l'intérieur. Les forces de l'ordre se sont déployées sur place avec des unités d'intervention spéciale et un hélicoptère, dans la crainte au départ d'avoir affaire à plusieurs tireurs. L'homme qui a ouvert le feu à l'intérieur de la discothèque «a été peu après touché en quittant les lieux lors d'un échange de tirs avec la police et il est décédé de ses blessures à l'hôpital», a souligné la police. Un policier a été blessé par balle à cette occasion mais ses jours ne sont pas en danger.