Alwihda reprend sa couverture sur le Tchad après 18 mois d'arrêt

Alwihda Info tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'elle reprendra toute sa couverture médiatique sur le Tchad à partir du lundi 13 février 2017, après l'avoir suspendue en août 2015, suite à de multiples menaces et pressions exercées par certaines personnalités pour le faire détourner de sa mission initiale qui est celle d'informer ses lecteurs en toute objectivité, conformément à sa ligne éditoriale.



Il décide de revenir aujourd'hui sur la scène médiatique tchadienne pour permettre d'apporter sa modeste contribution pour l'ancrage de la culture démocratique au Tchad et surtout de renforcer la cohésion nationale, tout en respectant scrupuleusement l'éthique et la déontologie journalistique et les lois de la République.



Par conséquent, Alwihda Info invite tous les organisateurs d'activités à caractère médiatique à l'associer pour couvrir leurs évènements.



Djimet Wiche

Directeur de publication d'Alwihda Info