Am-Timan : APSELPA veut stopper la propagation de l'hépatite E, par l'hygiène

L'organisation non gouvernementale, Action pour la Protection de la Santé, de l'Environnement et de la Lutte contre la Pénurie Alimentaire (APSELPA), a organisé une journée de salubrité, ce samedi 8 avril 2017, en partenariat avec la Commune d'Am-Timan.



Basée dans la ville d'Am-Timan depuis le 13 mars 2017, l'organisation non gouvernementale, APSELPA, a fait son installation pour apporter son aide à la population de la ville, qui fait face à l'épidémie d'hépatite E. Créée le 20 août 2009, APSELPA intervient dans plusieurs villes du Tchad. L'organisation a son siège à N'Djamena. L'activité de salubrité organisée ce samedi, entre dans le cadre de la protection sanitaire. Les membres de l'organisation se sont joints aux employés de la commune d'Am-Timan pour nettoyer les rues de quartier Torodona 2.



Selon le Coordinateur régional du Salamat, Abdadine Moussa, l'activité de ce samedi, est la première menée par son organisation dans la région. Abdadine Moussa, d'ajouter que, le but principal de son organisation, c'est de stopper la propagation de l'hépatite E qui sévit dans la ville d'Am-Timan depuis plus de huit mois. Cette première activité de salubrité, entre dans le cadre de la sensibilisation en faveur de la population pour une prise de conscience en matière d'hygiène environnementale. Selon le Coordinateur régional, il faut un environnement sain pour combattre la propagation de l'épidémie d'hépatite E dans la ville.



D'autres activités du genre, sont prévues par son organisation pour apporter son soutien à la population qui est invitée à combattre la maladie par la pratique quotidienne d'hygiène. A partir de cette activité, chaque samedi, APSELPA descend dans un quartier qui sera retenu dans son plan d'action où tous les quartiers de la ville seront touchés par l'organisation. D'autres activités seront exécutées dans les localités de la zone périphérique d'Am-Timan.