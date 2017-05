TCHAD Am-Timan : Démenti des affirmations faisant écho des chutes d'élèves de l'école Al-Fallah

Depuis le vendredi 5 mai 2017, une nouvelle circulait dans la ville. Nouvelle selon laquelle, une petite fille était encore tombée du premier étage de son établissement. L'accident est survenu le même vendredi 5 mai, à l'école Al-Fallah, qui est la première école arabophone fondée à Am-Timan, chef-lieu de la région du Salamat. C'est « à l'issue d'une légère dispute entre petites filles, qu'elle était tombée », explique Mahamat Safi, Directeur de l'école, apparemment très mécontent de la façon dont les circonstances de l'accident ont été interprétées par la population.



Même si l'accident qui a causé la chute de la fille, est confirmé, le Directeur de l'école Al-Fallah, centre B, Mahamat Safi, dément les affirmations précédentes de « certains qui font circuler des fausses nouvelles », disait-il, relative à son établissement. « Dans une école, des incidents peuvent arrivés. Les autres établissements subissent les pires incidents mais je ne comprends pas pourquoi les gens veulent toujours scandaliser ce qui arrive ici, même les incidents mineurs sont aggravés par les gens. Parfois ils montent de toutes pièces des scandales contre l'école Al-Fallah. La fille qui était tombée, est saine et bien portante, elle ne souffre d'aucune blessure », a déclaré à Al-Wihda, le Directeur de l'école.



Depuis l'année dernière, le nouvel édifice abritait les écoliers arabophones de l'école Al-Fallah, et les nouvelles circulaient dans la ville d'Am-Timan, selon lesquelles, les enfants qui fréquentaient le bâtiment récemment construit, chutaient régulièrement de l'étage. En mars 2017, une rumeur circulait dans la ville, on signalait la présence d'un esprit démoniaque qui avait une ressemblance humaine. Selon des affirmations qui ne reposent sur aucune justification, cet esprit avait fait son apparition publique au sein de l'établissement tout en menaçant les enfants de lui restituer les lieux. Car, selon des croyances non justifiées, et soutenues par certaines personnes, l'esprit habitait les lieux avant la construction de l'édifice.



Selon Mahamat Safi, tout ce que les gens disaient depuis l'année passée est totalement faux. « Un accident peut survenir même du dos d'un âne et la personne peut avoir facilement une fracture, ou autre blessure. La fille est sortie indemne », a-t-il déclaré.



Comme dans certaines villes du Tchad, les premières écoles arabophones étaient abritées dans les mosquées, et c'est le cas de l'école Al-Fallah qui logeait depuis sa création dans la grande mosquée de la ville. Avec l'augmentation de la population et la prise de conscience des parents à scolariser les enfants, les infrastructures d'accueil manquaient de manière notoire dans la région.



En 2013, un établissement dénommée "École Communale" à étage d'un niveau, est construite dans le cadre des réalisations des projets présidentiels. Elle est située en face de l'aéroport et depuis l'année dernière, l'école arabophone Al-Fallah, qui manquait d'infrastructures pour accueillir l'effectif pléthorique, avait été déménagée de la mosquée pour occuper "provisoirement" les bâtiments nouvellement construits. Dès le déménagement de l'école, la population n'a pas apprécié la manière dont les enfants soient dans ce bâtiment qui, au départ, n'était pas prévu pour les accueillir, d'où les chutes.





