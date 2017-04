Am Timan : Ils emportent sa moto après l’avoir attaqué au visage et poignardé

L'insécurité et le grand banditisme, de retour dans la ville d’Am-Timan. Après l’attaque opérée par des coupeurs de route en date du 19 mars 2017, qui ont emporté 14 millions de Fcfa dans la zone frontalière entre le Salamat et le Moyen Chari, des malfrats ont de nouveau attaqué dans cette ville.



Hier soir, mercredi, 5 avril 2017, aux environs de 18 heures, juste après la prière, des malfrats ont emporté la moto d’un jeune conducteur de mototaxi, communément appelé ″Clando″. Ils l’ont maitrisé après l’avoir attaqué à l’aide du piment contre son visage et le poignardé à plusieurs coups dans le dos selon des sources proches de la victime. Pour ceux qui connaissent la ville d’Am-Timan l’attaque a eu lieu au cimetière de quartier Torodona 2, en face de la gare routière.



La victime est un jeune habitant le quartier Mabilé dans la ville d’Am-Timan. Il est conducteur de mototaxi exerçant dans cette ville. Il a reçu plusieurs coups au dos, son état est très grave. Il est évacué au service des urgences de l’Hôpital régional d’Am-Timan, depuis hier soir pour recevoir des soins. Les malfrats quant à eux, courent encore. Ils sont au nombre de deux selon certaines sources.