Am-Timan : Un véhicule de transport s’est renversé dans la ville

Les pluies qui se sont abattues cette semaine dans la ville d’Am-Timan, ont causé l'accident d’un camion cet après-midi dans un quartier de la ville.



Am-Timan, a enregistré pendant la semaine en cours, deux pluies importantes, dont la première était tombée le mercredi 12 avril 2017. La deuxième pluie, et la plus abondante, est tombée ce matin, vendredi 14 avril aux environs de 3 heures. Ces deux pluies, ont contribué à faire baisser la canicule qui va grimpante de manière exponentielle. Les pluies sont indispensables à la vie et surtout dans une région à vocation agropastorale comme le Salamat, il faut de la pluie à suffisance même si de fois, certaines pluies s’accompagnent des dégâts comme c’est le cas de ce camion qui s’est renversé avec son chargement dans la ville.



Le véhicule rentrait du village du nom Al-Machrou, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville d'Am-Timan. Le chauffeur a quitté la ville ce matin pour ce village où il doit transporter, un chargement uniquement composé de sacs de gomme arabique. Au retour après avoir bien effectué le voyage, il est arrivé au quartier Darassalam non loin du siège régional du parti MPS, le véhicule s'est renversé avec son chargement sans faire des graves victimes. Selon une source, deux personnes légèrement touchées, ont été évacuées aux services des urgences de l’Hôpital régional d’Am-Timan, pour recevoir des soins.



La pluie de ce matin a rendu la circulation un peu compliquée dans certains coins de la ville. Les rues sont abondamment inondées et les usagers ont de sérieux problèmes à emprunter les voies. C’est ce qui est arrivé à ce véhicule de transport des marchandises qui a eu un accident en pleine ville cet après-midi. La ville d’Am-Timan manque de canalisation pour drainer les eaux de pluies et ça rend la circulation impossible.



L'accident est causé par le mauvais état de la voie qui est d'ailleurs une des artères principales de cette ville. L'eau stagnante a couvert les multiples nids-de-poule présents sur la voie, ce qui a trompé le conducteur du véhicule qui a cru rouler sur une voie sûre, mais le véhicule est dévié de son trajet, et s'est renversé dans la boue. Un autre camion de la même taille, s’est enfoncé tôt le matin au même endroit.