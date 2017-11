Angola Cables collabore avec Microsoft pour piloter la transformation numérique en Afrique

Angola Cables a annoncé hier être devenu [partenaire de Microsoft ExpressRoute](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-introduction) (http://APO.af/RTFQBj) pour répondre aux besoins des organisations situées en Afrique et migrant leurs applications commerciales et leurs infrastructures informatiques vers le Cloud, et accélérant la transformation numérique sur le continent.… Read more on https://angolacables.africa-newsroom.com/press/angola-cables-collaborates-with-micro...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...