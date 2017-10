Annonce des lauréats 2017 du prix sur le changement climatique des Nations Unies

(Berlin, Allemagne, 12 octobre 2017). Dix-neuf initiatives novatrices du monde entier ont été annoncées aujourd’hui en tant que gagnantes du Prix sur le changement climatique « Élan pour le changement » des Nations Unies.



Les lauréats montrent à quel point la lutte contre le changement climatique, en appui aux plans nationaux des gouvernements, s’accélère deux ans après que l’Accord de Paris a été adopté universellement.



Ce matin, les représentants des trois activités gagnantes suivantes ont parlé de leurs solutions innovantes lors d’un évènement spécial à Berlin, en Allemagne:



• Une maison de couture écologique dirigée par des femmes qui combat le changement climatique en recyclant les chutes de tissus pour fabriquer des collections de vêtements, tout en offrant des emplois à des femmes défavorisées ;

• Un partenariat entre TerraCylce, SUEZ, et Procter & Gamble qui retire le plastique des plages et l’utilise ensuite pour créer des bouteilles de shampooing faites de 25% du plastique récupéré ;

• Le leader britannique de la distribution, Marks & Spencer, qui a mis en œuvre une stratégie durable lui permettant d’atteindre la neutralité carbone pour ses opérations mondiales en 2014.



Les autres lauréats comprennent une société financière en Afrique du Sud qui a mobilisé des capitaux du secteur privé pour concevoir et construire la toute première centrale solaire thermodynamique de grande échelle du monde; une société de cartes de crédit en Corée du Sud où les utilisateurs sont récompensés par des points lorsqu’ils se comportent de façon durable; et un outil TIC facile à utiliser permettant d’aider les agriculteurs à prendre des décisions intelligentes favorables au climat en Colombie et au Honduras.



Parmi d’autres gagnants figurent la première entreprise viticole en Californie qui fonctionne 100% à l’énergie renouvelable, et une entreprise qui achemine de l’énergie solaire jusqu’à des centres médicaux reculés d’Afrique, qui à leur tour aident à sauver des vies pendant les accouchements.



L’initiative Élan pour le changement est menée par le secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques pour mettre en lumière quelques-uns des exemples les plus novateurs, évolutifs et reproductibles de ce que les gens font pour lutter contre le changement climatique.



Les initiatives retenues, appelées « Activités Phares », témoignent du nombre sans précédent de mesures climatiques menées dans le monde. L’annonce d’aujourd’hui fait partie d’efforts plus vastes visant à mobiliser l’action et l’ambition alors que les gouvernements nationaux travaillent à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur les changements climatiques et des Objectifs de développement durable.



Patricia Espinosa, la Secrétaire exécutive de la CCNUCC, a déclaré : « Je voudrais féliciter les lauréats du prix de cette année. Leur passion, leur créativité et les impacts positifs sur le terrain sont de très concrets et remarquables exemples de la façon dont la mise en œuvre de l’Accord de Paris et plus généralement des ODD se déroulent à tous les niveaux, dans tous les pays et tous les secteurs de la société. »



« Nous savons que pour atteindre nos objectifs communs, l’ambition doit s’élever au cours des années et des décennies à venir. Ces Activités Phares inspirent directement d’autres, aussi bien dans les pays développés que les pays en développement, à devenir des acteurs de changement qui peuvent sensibiliser les communautés et les pays à aller plus loin, plus vite, et ensemble, » a-t-elle ajouté.



Les 19 activités gagnantes appartiennent à l’un des cinq domaines d’action d’ Élan pour le changement: Des Femmes pour des résultats, Financements pour l’investissement en faveur du climat, Solutions TIC, Santé de la planète, et Neutralité climatique. Toutes les 19 activités seront présentées lors d’une série d’évènements spéciaux durant la conférence climat des Nations Unies (COP23) à Bonn, en Allemagne (du 6 au 17 novembre 2017).



Les Activités Phares 2017 d’Élan pour le changement sont :

Femmes pour des résultats

• De déchets à l'effet Waouh ! | Itali: QUID, une entreprise sociale de mode écologique dirigée par des femmes, lutte contre les changements climatiques en recyclant les chutes de tissu de haute qualité des entreprises de la mode dans le but de créer des collections de vêtements féminins.

• Plus de coraux = plus de poissons | Belize: Les femmes ont l’occasion d’entrer dans des programmes de formation subventionnés et financés, très souvent conduits par des plongeuses, sur le tourisme marin et l’écologie des lagunes afin de restaurer les habitats des récifs coralliens.

• Agriculture durable et intégration et participation des femmes à Quito, en Équateur | Équateur: On enseigne la production alimentaire durable aux femmes par le biais de mesures agricoles qui améliorent la sécurité alimentaire, réduisent les émissions de dioxyde de carbone et l’empreinte écologique de la ville.

• Renforcement des moyens de subsistance résilients | Soudan: Ce projet distribue des trousseaux agricoles aux agricultrices, qui comprennent une formation pratique de techniques agricoles de conservation et l’accès aux financements et aux marchés.



Financements pour l’investissement en faveur du climat

• Kaxu Solar One | Afrique du Sud: La société financière internationale a mobilisé des capitaux du secteur privé pour concevoir et construire la toute première centrale solaire thermodynamique de grande échelle du monde, en se servant de financements mixtes pour combler les déficits de financement et permettre des résultats positifs pour les parties prenantes.

• Finance verte et Agrégation des projets d’investissements des gouvernements locaux suédois | Suède: Le cadre des obligations vertes de Kommuninvest cumule les besoins de financements des gouvernements locaux et régionaux qui répondent à une série de critères de durabilité prédéfinis de manière à proposer des crédits verts et œuvrer plus généralement pour une société climatiquement neutre.

• Partenariats pour le développement d’approches en assurance de risques climatiques | Grenade, Jamaïque et Sainte Lucie: La Munich Climate Insurance Initiative a élaboré et mis en oeuvre un produit de microassurance paramétrique indexée pour couvrir les dégâts causés par des conditions météorologiques extrêmes dans les Caraïbes en partenariat avec des agrégateurs sociaux, tels que des coopératives de crédits, les coopératives et des associations d'agriculteurs.



Solutions TIC

• Des TIC pour les petits exploitants agricoles: une approche révolutionnaire pour une agriculture climatiquement intelligente en Amérique latine | Colombie et Honduras: Cet outil TIC facile à utiliser collecte, compile et analyse des données météorologiques pour informer les agriculteurs à l’avance sur la manière d’adapter leurs pratiques agricoles pour un rendement optimal des cultures et donc garantir la sécurité alimentaire.

• SmartICE | Canada: Élaboré par l’Université Mémorial de Terre-Neuve, cet outil aide les Inuit (peuple autochtone) à s’adapter à l’amincissement de la couche de glace en leur fournissant des informations pour aider à la planification de routes sûres sur la glace, réduisant ainsi les risques liés au voyage.

• Carte de crédit verte | Corée du Sud: Les utilisateurs de cartes de crédit sont récompensés par des points convertis en espèces ou qui peuvent faire l’objet d’une donation en faveur de fonds environnementaux. Ces points sont cumulés lorsque les utilisateurs achètent des produits écologiques, utilisent les transports publics, effectuent des transactions sans papier et consomment moins d’électricité, d’eau et de gaz.

• Impacts du changement climatique sur la biodiversité en montagne (CLIMB) | France, Italie et Suisse: Une ONG scientifique locale a conçu un observatoire de la biodiversité et du changement climatique sur le Mont-Blanc pour mesurer et rendre compte de l’impact du changement climatique dans la région, en utilisant 70 stations spécifiques de mesure de la température , des logiciels de surveillance à distance, et des webcams et des caméras-pièges connectées.



Santé de la planète

• Restauration des tourbières en Russie | Russie: Ce projet, dirigé par Wetlands International et soutenu par les ministères allemand et russe, pilote la restauration des tourbières en Russie, et réduit les occurrences d’incendie des tourbières ainsi que les émissions de CO2 qui en résultent et les particules présentes dans les fumées.

• Nettoyage de nos océans du plastique, solutions contre l’extrême pauvreté et réduction des émissions de carbone des chaînes de distribution mondiales | Haïti, Asie du Sud-ouest: La population en Haïti rapporte son plastique à recycler sur l’un des marchés du recyclage, où il est échangé contre de l’argent ou des biens essentiels de première nécessité, comme l’enseignement scolaire d’un enfant. Retirer le plastique des cours d’eau aide également à mettre fin à la propagation des maladies tropicales en éliminant des zones de reproduction des moustiques.

• Réhabilitation des plages et voies navigables mondiales | France: TerraCycle et Procter & Gamble se sont associés pour fabriquer la première bouteille de shampooing recyclable du monde à partir de déchets « plastiques récupérés sur les plages » pour la marque de shampooing Head & Shoulders. La récupération du plastique dégradant des voies navigables et plages garantit une amélioration de la santé des poissons, des oiseaux et des humains, qui dépendent de l’océan pour se nourrir.

• Énergie durable pour accouchements sans risque | Éthiopie, Sierra Leone, Liberia, Ouganda, Tanzanie, Kenya et Népal: We Care Solar sauve des vies lors des accouchements en acheminant de l'énergie solaire aux centres médicaux reculés, hors réseaux et ne disposant pas d'assez de ressources. Cette initiative sauve des vies, car les professionnels de santé n’ont plus besoin de se battre pour prodiguer des soins vitaux en utilisant un éclairage inadéquat et dangereux, tels que lampes à pétrole, bougies et groupes électrogènes fonctionnant au diesel.



Neutralité climatique

• Réduction carbone grâce au Plan A | Royaume-Uni: Le leader britannique de la distribution, Marks & Spencer, a entamé la stratégie durable de son « Plan A » en 2007. En 2012, Marks & Spencer a atteint la neutralité carbone au Royaume-Uni et en Irlande, puis à l’échelle mondiale pour l’ensemble de ses opérations mondiale en 2014.

• Net Positive Wine | États-Unis d’Amérique: Le vignoble Fetzer domine déjà l’industrie viticole en ce qui concerne les pratiques durables depuis des décennies, et est maintenant devenu la première entreprise viticole certifiée sans déchet du monde, et la première en Californie à fonctionner 100% à l’énergie renouvelable.

• Plan neutralité climatique d’Aviva | Royaume-Uni: En 2006, Aviva est devenue la première compagnie d’assurance mondiale à compenser l’ensemble des émissions de ses opérations. Dix ans après qu’Aviva est devenu climatiquement neutre, elle a évité 1,3 million de tonnes d’émissions de CO2 par le biais de projets de finance carbone.

• Police zéro carbone | Émirats Arabes Unis: La police de Dubaï mesure et réduit ses émissions de dioxyde de carbone avec l’objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2020. Il s’agit du premier service de police à réaliser cet exploit dans le monde.



Les activités Phares 2017 ont été sélectionnées par un Comité consultatif international dans le cadre de l’initiative Élan pour le changement du secrétariat, qui est mis en œuvre avec l’appui de la Fondation Rockefeller, et fonctionne en partenariat avec le Forum économique mondial, l’initiative Global e-Sustainability Initiative (GeSI), et l’initiative WiSER de Masdar (Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy Forum (WiSER)).



« L’Accord de Paris sur le changement climatique et le nouveau Partenariat de Marrakech pour l’action mondiale en faveur du climat nous montre que nous devons tous aller plus loin et plus vite pour réaliser l’action climatique avant 2020, » a déclaré Teresa Ribera, Présidente du Comité consultatif d’Élan pour le changement. « À six ans aujourd’hui, l’initiative Élan pour le changement, de même que les nouvelles Activités Phares 2017, est parfaitement placé pour susciter une action rapide et efficace qui soit reproductible, évolutive et pratique. Les Activités Phares assurent des approches multiples pour assurer protection du climat, conscience environnementale, durabilité et , responsabilité sociale, conçues aussi bien par de petites que de grandes entreprises, organisations et gouvernements. Les plus de 460 candidatures de cette année sont un rappel de la prévalence mondiale de l’action climatique, notamment pour des solutions de qualité. »



À noter: un évènement spécial avec la Secrétaire exécutive de la CCNUCC, Patricia Espinosa, et trois des lauréats des Activités Phares 2017 aura lieu le 12 octobre de11h à 12h au Hertie School of Governance, Friedrichstraße 180, Berlin, Allemagne.