Appui financier de la SFI à la Caisse régionale de l’UEMOA

Lomé, le 13 Février 2017-La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH) de l’UEMOA et la Société Financière Internationale (SFI), ont finalisé un accord de partenariat financier au siège de la BOAD ce 9 février à Lomé.



Cette cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Fiatuwo SESSENOU, ministre de l’Urbanisme et de l’habitat. La signature de cet accord de partenariat a eu lieu entre les responsables de la SFI et la CRRH. L’apport financier qu’apporte la SFI à la CRRH à travers ce partenariat va permettre à cette dernière de résoudre les problèmes de logement décent auxquels les populations de la sous-région sont confrontées.



L’accord vise à permettre aux populations d’avoir accès à des logements décents. Pour Christian AGOSSA, directeur général de la CRRH-UEMOA, cette dernière va bénéficier d’un montant global d’un milliard 250 millions de la part de la Société Financière Internationale. « Ce montant va servir à étendre le marché du logement et permettre ainsi aux populations d’accéder aux logements à des coûts raisonnables », a-t-il ajouté.



« Le partenariat que vient de conclure la BOAD et la CRRH-UEMOA est une initiative louable. Il va contribuer à améliorer les difficultés que rencontrent les ménages en Afrique de l’Ouest à acquérir des logements décents », a pour sa part déclaré, JINDONG HUA, président de la Société Financière Internationale. Avant d’ajouter que « le partenariat va promouvoir également la construction et la mise à disposition des ménages des logements de qualité ».



L’accord de partenariat s’inscrit donc dans une lutte contre l’extrême pauvreté et dans la promotion d’une propriété partagée. Pour le vice- président de la BOAD, BASSARY TOURE, cet appui financier permet une synergie des efforts dans la mobilisation des ressources pour aider les gouvernements des pays de l’Afrique de l’Ouest dans leur politique de construction de logement sociaux.



Notons que la BOAD soutient la CRRH-UEMOA qui est une initiative régionale. La CRRH-UEMOA mène une politique en faveur d’un meilleur financement de l’habitat dans l’espace UEMOA.