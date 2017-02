Après le retour triomphal du Maroc dans sa famille institutionnelle, le Roi Mohammed VI entame prochainement une nouvelle phase de sa tournée africaine

Après le retour triomphal du Maroc dans sa famille institutionnelle, l'Union Africaine, le Roi Mohammed VI entame prochainement une nouvelle phase de sa tournée africaine.



Le Roi Mohammed VI du Maroc est attendu, dans les prochains jours, au Ghana pour une visite officielle travail et d’amitié dans ce pays anglophone d’Afrique de l’Ouest, 1ère étape d’une nouvelle tournée africaine du souverain marocaine qui le conduira dans plusieurs pays africains.



Ce déplacement inédit du Roi du Maroc à Accra, capitale du Ghana, après son entrée triomphale dans l’enceinte de l’Union Africaine et son discours historique d'Addis-Abeba, le 31 janvier dernier, a pour objectif de renforcer les liens solides et séculaires entre le Maroc et le Ghana et offre une nouvelle opportunité d’élargir la coopération dans de multiples secteurs (économique, politique, sécuritaire et stratégique) au service des intérêts mutuellement partagés entre les deux pays.



A rappeler qu’un important Forum Economique avait réuni, le 16 janvier 2017, des opérateurs économiques marocains et ghanéens à Accra afin de trouver les voies et moyens de booster les investissements et le partenariat bilatéral, notamment dans les domaines de l’agro-industrie, les énergies renouvelables, le secteur minier, l’infrastructure, le tourisme, le transport et la logistique, l’immobilier, la pêche, la pharmacie et les TIC.



Il est certain que le Roi Mohammed VI aura droit, comme on l'a observé lors des différents déplacements qu'il a effectués dans plusieurs pays du continent, à un accueil chaleureux à Accra où le Souverain marocain se rend pour la première fois et où d’imposantes festivités sont programmées pour accueillir un leader solidaire et un grand défenseur du continent africain et des peuples africains.



La visite officielle du Souverain marocain au Ghana vise le rapprochement et le raffermissement de la coopération Sud-Sud du Maroc avec les pays du continent africain.



Une vision éclairée du Roi Mohammed VI qui lui a permis de célébrer, à Addis Abeba, avec les Chefs d’Etat et de Gouvernement, des retrouvailles historiques, prouvant que l’Afrique a toujours été et sera toujours au rendez-vous.

Aujourd’hui, à l’initiative du Roi Mohammed VI, la très grande majorité des Chefs d’Etat africains marchent tous vers un destin commun qui reflète les aspirations des peuples africains pour un avenir meilleur, des Etats bien gouvernés, des générations fières de leur africanité. C'est le rêve africain de Mohammed VI et des peuples de toute l'Afrique qui se voit réalisé, renforcé, voire renouvelé, par la volonté d'aller de l'avant et de vivre l'espoir à bras ouverts.