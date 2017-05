Armée : Les tchadiens "confrontés à des grands défis", colonel américain Peter Ray

Le chef d’équipe médicale américaine pour MEDERETE (Exercice commun de Formation en Préparation Médicale) 17-3, le chirurgien plastique, le colonel Peter Ray a livré exclusivement ses impressions à Alwihda Info, à la fin de la cérémonie de cet exercice de formation entre les militaires tchadiens et américains.



Alwihda Info. Quel bilan faites-vous de cet exercice medical ?



Colonel Peter Ray : Tous les cas d’intervention que nous avons effectués avec le colonel Bokhit se sont bien passés. C’est un excellent chirurgien tchadien. Nous pouvons communiquer avec nos outils et avec nos techniques respectives, quand bien même nous ne parlons pas chacun la même langue. Tous les assistants dans le bloc opératoire ont vraiment été émerveillé par les états que nous avons eu à faire ensemble avec les docteurs tchadiens. Les parents de patients sur lesquels nous avons eu à faire des interventions, sont très contents. Cela démontre que lorsque Tchadiens et américains travaillent ensemble, nous pouvons atteindre de résultats positifs et palpables.



Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué lors de cet exercice de formation ?



Colonel Peter Ray : Je crois que la capacité de se comprendre entre Tchadiens et Américains a été très courte. C’est ça qui m’a beaucoup impressionné. Tout le monde a été flexible lorsqu’il y avait une compréhension et chacun a fait des efforts pour trouver une solution aux problèmes auxquels nous étions confrontés.