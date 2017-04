Asia Plantation Capital fête l'anniversaire royal avec style

KUALA LUMPUR, Malaise, 11 avril 2017 /PRNewswire/ -- Yang Amat Mulia Tunku Laxamana Tunku Dato' Seri Utama Naquiyuddin Tuanku Ja'afar a récemment fêté son 70è anniversaire et, en tant que l'un des membres les plus éminents et les plus influents du conseil d'administration d'Asia...Source : http://www.prnewswire.com/news-releases/asia-plant...