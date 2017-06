Atelier de restitution du Livre Blanc sur le Transport et la Logistique au Sénégal

Cette étude, qui s’inscrit dans la perspective du Plan Senegal Emergent (PSE) de mise en avant de la contribution du transport à la croissance économique et à la satisfaction des besoins sociaux, a été préparé en collaboration avec le gouvernement du Sénégal. Elle vise à contribuer aux réflexions stratégiques sur les secteurs des transports de biens et de la logistique au Sénégal, en dressant l’état des lieux de la situation actuelle et en identifiant des voies d’amélioration potentielles qui pourraient être concrétisées par un ensemble d’actions pour moderniser et accroître l’efficacité de ces secteurs au service du développement économique.