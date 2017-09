O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o ataque terrorista ocorrido em 11 de setembro, em Al Arish, na Província do Sinai, no Egito, que causou a morte de 18 policiais. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade com o povo e o governo do Egito, o Brasil reitera veementemente […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...