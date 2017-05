Attaque meurtrière au Mali : Le secrétaire général de l'ONU rend hommage au Tchad

Le Secrétaire général des Nations Unis, António Guterres condamne fortement l’embuscade contre une patrouille de la MINUSMA qui a tué deux Casques bleus tchadiens et blessé un autre le 23 mai dans la région de Kidal.



Le Secrétaire général présente ses profondes condoléances aux familles des victimes et à leurs Gouvernements. Il souhaite un rétablissement rapide et complet aux Casques bleus blessés.



Le Secrétaire général réitère que les attaques contre la MINUSMA n’ébranleront pas la détermination de la Mission à soutenir la mise en œuvre de l’Accord de paix.