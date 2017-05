Attentat Angleterre : Moussa Faki appelle à une coopération renforcée dans le renseignement

Addis-Abeba, Ethiopie - 23 mai 2017: Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), M. Moussa Faki Mahamat, condamne dans les termes les plus forts l'horrible attaque terroriste lors d'un concert auquel ont participé des milliers de jeunes fans de la ville anglaise du nord de Manchester, ce qui a entraîné au moins 22 décès et a laissé des dizaines d'autres blessés.



Le président de la Commission exprime la solidarité de l'UA avec le gouvernement et le peuple du Royaume-Uni (Royaume-Uni). Il transmet également ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un rétablissement rapide des blessés.



Le président de la Commission réaffirme le rejet fort de l'UA de tous les actes de terrorisme et d'extrémisme violent qui n'ont pas leur place dans la société moderne. Il réitère l'engagement de l'UA à travailler avec le Royaume-Uni et toutes les parties prenantes, dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, dans le cadre des instruments pertinents de l'UA, de l'ONU et internationaux. Il souligne également la nécessité d'une coopération internationale renforcée dans le partage d'informations, de renseignements et de données pertinentes entre les organismes concernés, dans la lutte contre le terrorisme international.