Attentat terroriste à Berlin : Le président allemand remercie Denis Sassou N’Guesso pour sa sympathie.

Président Allemand,Franck-Walter Stenmeier



Dans un message écrit à Denis Sassou N’Guesso, le chef de l’Etat allemand a « témoigné sa sympathie» à son homologue congolais qu’il « remercie vivement », dit-il, au nom du peuple allemand. Selon le président Frank-Walter Steinmeier, les condoléances de Denis Sassou N’Guesso au peuple allemand « sont une marque encourageante des liens qui unissent » le Congo et l’Allemagne.



« Ensemble, il nous faut faire barrage à toute forme de erreur », a encore écrit le président allemand qui rappelle que l’«acte brutal » du 19 décembre dernier « a ébranlé notre pays et profondément blessé les familles et les proches des victimes ».