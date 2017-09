Au Cameroun,Equal Accès rassemble les communautés du Nord

Dans les régions du nord et de l’Extreme Nord Cameroun où sévit la secte islamique Boko Haram, la paix et la cohésion sociale demeurent une quete permanente.

Des Reporters Communautaires de l’Ong Equal Accès sont depuis quelques temps sur le terrain, pour promouvoir la paix et de la cohésion sociale.A travers des émissions radios DOUNIAROU DERKE’EN et DARDE BIBBE LESDI diffusées en langue Fufuldé (dialecte le plus représenté dans le grand Nord), Equal Accès réussit à utiliser la puissance des médias pour une mobilisation de la communauté.

Recement à Garoua, l’ong américaine s’est fait remarquer à travers une série d’actions de communication et mobilisation des populations.L’on a pu apprécier le spectacle du collectif DE’ENDE (composé d’artistes tels que Isnebo, Gaadal G, Benhony, Pikasso, Kadija, Spenso, Alfa Bary, et Stéphanie Diallo) pour chanter le « Vivre Ensemble » dans cette vaste région.

Ce fut aussi une occasion pour les artistes composants le collectif DE’ENDE, d’organiser différents concerts dans plusieurs villes du Cameroun pour faire la promotion du single « Gondal »(vivre ensemble en fufuldé). Selon Isnébo leader du collecif : « Gondal est un thème qui trouve son sens partout dans le monde. Le Fufuldé étant utilisé comme langue principale, le rend automatiquement comme moyen d’expression dans cette zone bien précise que représente le Septentrion qui se trouve justement très concerné en ce moment ».

Afin de prévenir toute action de nature à menacer la paix et la sécurité au Cameroun, notamment dans le Nord et l’Extrême-Nord, Equal Access vient de lancer le projet CP3 (Cameroon Peace Promotion Project) dont le but est d'informer, sensibiliser et éduquer les populations à travers les radios communautaires des régions du Nord et de l’Extrême-Nord. Au Cameroun, l’ONG a décidé de travailler avec 16 radios communautaires dont 7 au Nord et 9 à l'Extrême-nord avec pour principal objectif de promouvoir la Paix et le développement.

Depuis décembre 2015, l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Equal Access (EA) a pris l’initiative de travailler aux côtés de l’Etat camerounais dans la promotion de la paix et du développement.

En rappel,l'ONG Internationale Equal Access est actuellement active au Népal, en Afghanistan, au Cambodge, au Sri Lanka, en Inde, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria et au Cameroun.