Au Sommet du G7 à Taormina, en Italie, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé samedi pour un renforcement du partenariat entre ce groupe réunissant sept pays développés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) et les pays africains pour promouvoir l'innovation et le développement durable en Afrique.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39...