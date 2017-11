"Au Tchad les choses sont inversées", Christian George Diguimbaye

Le désormais ex-ministre des Finances et du Budget, Christian George Diguimbaye n’a pas mâché ses mots la semaine dernière, alors qu'il était toujours en fonction, en appelant les opérateurs économiques à plus du sérieux et d’honnêteté pour accompagner la politique gouvernementale dans le domaine de l’agriculture en vue de lutter contre la conjoncture économique.



Il s'était exprimé lors de la rencontre de concertation avec le comité directeur de l’Union Nationale des Commerçants (UNC) et du Groupement Socio-professionnel (GSP) du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), tenu le 17 novembre dernier au Hilton Hôtel.



Au Tchad, les choses sont inversées, a déploré Christian George, notamment en raison de la dépendance des opérateurs économiques vis-à-vis de l’État. "Quand l’état tousse, les opérateurs économiques tombent malades", a-t-il ajouté.



L'ex-ministre des Finances et du Budget, Christian George Diguimbaye a souligné devant les opérateurs économiques tchadiens que c’est le moment opportun de faire des affaires différemment en investissant dans l’agriculture pour éviter de mentir et de tricher.



Cette sortie courageuse de l'ex-ministre des finances et du Budget a déplu à beaucoup d'opérateurs économiques du parti au pouvoir présents, apôtres de...Intégralité à suivre.



Propos recueillis par Djimet Wiche