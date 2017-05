Aviation : "Nos États font défaut d'expertise et de moyens financiers", Marafa Sadou (AAMAC)

Le secrétaire exécutif des Autorités Africaines et Malgache de l’Aviation (AAMAC), Marafa Sadou a réagit dans un entretien qu’il a accordé à Alwihda Info, juste après la fin de la cérémonie d’inauguration du siège des AAMAC, à N’Djamena.



"Les Etats ont encore un manque d’expertise et de moyens financiers. Vous êtes conscients que le trafic sur l’aéroport de N’Djamena n’est pas énorme, or le financement de tous les systèmes d’aviation proviennent de ces trafics. Donc, nos États ont ce problème de manque financier et d’expertise, c’est-à-dire une certaine qualité et quantité de cadres qui ont ce renouveau de connaissances et d'expériences dans le domaine de l’aviation", a estimé Marafa Sadou.



"Voilà, ces deux volets où les Etats sont en manque. Si vous voulez, c’est un peu comme si les AAMAC les reprennent à leur compte aujourd’hui puisque les AAMAC vont agir au nom de tous ces Etats même. Elles ont une solution : avec le peu de moyen financier que chacun dispose, s’ils en donnent aux AAMAC, cela permettrait de réunir l’expertise pour agir efficacement dans la zone de l’ASECNA", préconise-t-il pour parvenir à une réelle solution.