BEAC:Les premiers pas du gouvernement d’ Abbas Mahamat Tolli

La conférence de presse donnée mercredi,en mi-journée à Yaoundé, au siège de la BEAC, par le nouveau gouverneur Abbas Mahamat Tolli, avait l’air d’une rentrée solennelle des classes pour les membres du Comité de Politique Monétaire de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC).Ils étaient tous là, les membres du gouvernement d’ Abbas Mahamat Tolli.Avec autour de la table : le camerounais Dieudonné Evou Mekou,vice-gouverneur et par ailleurs neveu du chef de l’Etat Paul Biya.Le Gabonais Désiré Guedon,Secrétaire Général de la BEAC ainsi que Ivan Bacale EBE Molina,Directeur Général des Etudes,Finances et Relations Internationales à la BEAC.

situation macroéconomique mondiale et sous-régionale

Première sortie médiatique du nouveau gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC), Abbas Mahamat Tolli avait été adoubé le 30 juillet 2016, à Malabo en Guinée Equatoriale, lors d’une conférence extraordinaire des chefs d’Etat de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.Après sa prise de fonctions le 05 fevrier dernier, la nouvelle équipe n’a pas attendu pour se mettre au fait de la situation macroéconomique mondiale et sous-régionale,ainsi que des perspectives pour l’année 2017.

De nombreux risques demeurent

Au cours de sa première réunion ordinaire de l’année tenue le 22 mars 2017,dans la salle du Conseil de la Banque à Yaoundé,sous la présidence de Monsieur ABBAS MAHAMAT TOLLI,Gouverneur de la BEAC et Président statutaire, les membres ont constaté qu’ « après le ralentissement observé au cours de l’année 2016,l’activité économique mondiale devrait s’accélérer en 2017,en particulier dans les économies émergentes et en développement ».Dans un communiqué presse publié à l’issue des travaux de yaoundé, Abbas Mahamat Tolli a souligné que : « Toutefois,de nombreux risques demeurent,eu-égard aux mesures protectionistes que pourrait prendre la nouvelle administration américaine,au durcissement plus que prévu des conditions financières mondiales,à la montée des tensions géopolitiques et au ralentissement de l’économie chinoise ».

Le Comité de Politique Monétaire de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC) a noté au niveau sous-régional :« un affaiblissement de la croissance,en relation avec les performances défavorables du secteur pétrolier,combinées aux couts économiques du maintien de la sécurité dans certains pays de la sous-région ».

Il ressort des données économiques,monétaires et financières actualisées de l’année 2016 : « un repli de la croissance à 0,2°/° contre 1,7°/° en 2015 ».Les membres du CPM ont par ailleurs noté : « un creusement du déficit de 3,3°/° du PIB en 2015 ;une légère diminution du déficit des transactions courantes,revenu de 12,2°/° en 2015 à 11,7°/° du PIB en 2016 et une baisse du taux de couverture extérieure de la monnaie à 56,8°/° en décembre 2016,supérieur à la norme statutaire de 20°/°.

La cemac sort de l’eau ?

Au cours de son échange avec la presse, Abbas Mahamat Tolli a annoncé : « une reprise de la croissance économique réelle,avec un taux de 1,6°/°,en lien avec la remontée des cours du brut et la mise en œuvre des réformes actées dans le Programme des Réformes Economiques et Financières de la CEMAC ;une hausse de l’inflation à 2,6°/°,sous le seuil communautaire de 3°/° ;une amélioration dans la gestion des finances publiques,induisant un recul du déficit budgétaire base engagements,hors dons,à 3,2°/° du PIB ;une nette diminution du déficit des transactions courantes,tranferts publics inclus,à 8,2°/° du PIB et une remontée du taux de couverture extérieure de la monnaie à 64,8°/° ».

De nouvelles modalités de calcul des réserves dès le 1er juillet 2017

En fin,le Comité de Politique Monétaire a par ailleurs décidé de : « relever le Taux d’intérêt des Appels d’Offres(TIAO) de 50 points de base pour le porter à 2,95°/° ;de maintenir inchangés les taux d’intérêt sur les placements des banques ; de maintenir inchangés les coefficients de réserves obligatoires et le taux de rémunération de ces réserves.Néanmoins,de nouvelles modalités de calcul de ces réserves seront mises en places à partir du 1er juillet 2017 ».

Abbas Mahamat Tolli a enfin annoncé l’accréditation, le 21 mars 2017 par le BEAC,du Crédit Communautaire d'Afrique (CCA) comme quinzième banque camerounaise./.