Baccalauréat : Trois tentatives de fraude aux épreuves écrites à Bébedjia

Le dernier déroulement des épreuves écrites du baccalauréat s'est tenu samedi dernier, à Bébedja avec 572 candidats sur 577 prévus qui sont soumis à un rythme de travail d'une épreuve par jour.



Pendant tout le déroulement, certains candidats venus avec l'intention de tricher ont aussitôt été découragés par des fouilles très strictes et munitieuses à l'entrée du lycée et dans les salles d'examens.



Le président du centre, Zouyané Abel a déclaré que le deroulement des épreuves écrites s'est relativement bien passé dans le calme au centre d'examen avec une franche collaboration.



Par ailleurs, il a indiqué que trois (3) mercenaires étaient venus composer à la place d'autres candidats. D'eux d'entre eux ont tenté de s'introduire pendant qu'il pleuvait.



Ces derniers, qui détenaient des cartes biométriques peu fiable, ont avancé pour prétexte qu'ils abandonnaient pour parvenir à s'éclipser définitivement, tandis que le troisième cas n'a pas pu eu de chance. Il a été immédiatement arrêté et mis à la disposition de la Brigade de recherche de Bébédjia, avant d'être déféré devant la justice pour tentative de fraude.



Quant aux surveillants, ils ont exprimé leur souhait d'être récompensé pour la qualité de service abattu tout au long du déroulement de ces épreuves écrites, ayant créé une condition propice de travail et de calme pour contrecarrer toute tentative de fraude.



Certains candidats de la serie A4 rencontrés sur le terrain lors du déroulement des épreuves physiques et ceux des series C et D se disent confiants du travail fait. Ils espèrent décrocher le baccalauréat.





REOUHOUDOU INNOCENT, CORRESPONDANT ALWIHDA À BÉBÉDJIA.