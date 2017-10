Bahreïn organise un colloque sur les stéréotypes sur les femmes dans les médias arabes

Communiqué de presse Djeddah, 2 octobre 2017 Le Secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique, l’Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture (ISESCO) et le Comité du Bahreïn pour l'éducation, co-organisent, dans la capitale du Bahreïn, Manama, au cours de la période du 4 au 5 octobre 2017, un atelier régional sur les voies et moyens permettant de mettre en évidence le rôle des femmes dans la société et de redresser l’image stéréotypée des femmes dans les médias, L'atelier vise à diagnostiquer les stéréotypes sur les femmes dans les médias arabes et à tirer profit des expériences réussies dans le monde arabe pour le renforcement du rôle des femmes dans la société en corrigeant les images tronquées véhiculées par les médias à travers l'échange d'expériences et l'activation des mécanismes de coopération arabes communs. Les participants à l'atelier discuteront également des moyens de renforcer la contribution des compétences médiatiques arabes pour l'activation de l'Observatoire de l’OCI pour le suivi médiatique des femmes dans les États membres et la réalisation des objectifs des programmes et activités de l’ISESCO dédiés aux femmes dans les États membres. Il est prévu que cet atelier régional regroupe les représentants des gouvernements et des organisations de la société civile concernés par les affaires des femmes, et les représentants de divers médias spécialisés dans le suivi des questions relatives aux femmes dans les pays arabes suivants: Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït, Oman, Jordanie, Egypte, Soudan, Liban, Palestine. Les participants se pencheront sur le projet d'Observatoire, la question de l’autonomisation des femmes dans les médias à travers la perspective de l’Organisation de la coopération islamique, « les stéréotypes sur les femmes dans les médias arabes: caractéristiques et enjeux », les expériences arabes sur le renforcement du rôle de la femme dans la société et sa présence dans les médias. Les délibérations porteront également sur les meilleures pratiques en termes d’autonomisation de la femme arabe dans les médias.