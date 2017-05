Barkhane : Le nouveau Président français, Macron au Tchad pour son premier voyage ?

"J'irai aux côtés de nos troupes pour mon premier déplacement", a répété en début de semaine à la radio RMC, le désormais, nouveau Président élu, de la République française, Emmanuel Macron.



Pour son premier déplacement à l'étranger en tant que chef d'Etat, Macron pourrait bien se rendre au Tchad, siège de l'opération Barkhane. Toutefois, le nouveau Président français n'a pas encore évoqué le pays de destination.



Diplomatie



Un éventuel déplacement au Tchad, pour rendre visite aux soldats français de l'opération Barkhane, lui permettrait également de faire un premier contact avec les autorités tchadiennes, et bien évidemment, un inévitable entretien avec son homologue Déby.



Défense



Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de François Hollande, et ami du Président tchadien, a rejoint le camp Macron, ce qui pourrait faciliter l'harmonisation des relations franco-tchadiennes, du moins, sur le plan militaire.



Franc CFA



Les deux dirigeants ont affiché une position plutôt divergente sur la question du Franc CFA. Macron s'est prudemment exprimé sur ce sujet, et a clairement refusé de soutenir l'abandon de cette monnaie, admettant que celle-ci avait plutôt un avenir (lors d'un entretien avec JA), tandis qu'Idriss Déby ne cache plus son souhait d'un remplacement du Franc CFA, monnaie qui "tire l'économique du continent vers le bas".



Otage libéré



Depuis hier, les services de sécurité tchadiens viennent d'afficher une victoire après être parvenus, en coordination avec les services soudanais et français, à libérer vivant un otage français, six semaines après son enlèvement près d'Abéché.



Au 1er tour de l'élection, Macron était arrivé en tête au Tchad, avec 123 voix sur les 391 suffrages exprimés.



Lors des campagnes présidentielles françaises, la candidate Marine Le Pen avait également fait un déplacement à N'Djamena, puis à Am Djarass, où elle avait rencontrée le Président Idriss Déby.