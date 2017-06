PARIS, June 26, 2017 /PRNewswire/ -- • Les leaders du crowdsourcing mobile de part et d'autre de l'Atlantique deviennent partenaires afin d'offrir un niveau de service et de couverture sans précédent à leurs clients européens et américains ; • Ce partenariat met à...Source : http://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse...