Bénin : La Présidence lance un appel international à projets pour "Sèmè City"

29 Juin 2017

Cotonou, Bénin, le 28.06.2017 - La Présidence du Bénin lance un appel international à projets pour inviter les partenaires potentiels à participer au développement de Sèmè City. Lieu unique en Afrique de l’Ouest, Sèmè City favorise les synergies entre la formation, la recherche et l’incubation de solutions innovantes pour répondre aux défis économiques de l’Afrique, et offrir des opportunités d’avenir à la jeunesse du continent.

Le Bénin Lance Sèmè City, Cité Internationale Dédiée à l'Innovation et au Savoir UN APPEL INTERNATIONAL À PROJETS POUR CRÉER DES PARTENARIATS DE LONG-TERME

Lancée dans le cadre du « Bénin révélé », programme d’investissement et de développement sans précédent du gouvernement béninois, Sèmè City abritera des institutions de formation de haut-niveau, des centres de recherche et de développement et des incubateurs. Le Bénin souhaite ainsi développer un lieu unique qui permette de former une nouvelle génération de talents et de favoriser l’éclosion d’un nouveau modèle de croissance inclusive et durable fondée sur l’« Innovation Made in Africa ».

L’appel à projets, disponible sur le site semecity.com, vise à initier des partenariats de long-terme dans l’éducation, la recherche et l’incubation dans 5 clusters interdisciplinaires :

 Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques

 Arts, Design, Sciences Sociales

 Agriculture, Nutrition et Ressources Naturelles

 Management, Administration et Entrepreneuriat

 Santé et Sciences de la Vie

Une liste non exhaustive de projets stratégiques pour lesquels Sèmè City recherche des partenaires a déjà été identifiée : en matière de formation (écoles – tourisme et hôtelière, sciences des données, cinéma et création audiovisuelle, design à fort impact social, mode éco-responsable), de recherche (laboratoire de recherche et de contrôle de la qualité des médicaments à base de plantes, laboratoire de recherche de nouveaux médicaments), et d’incubation (centre d’innovation ouverte pour des solutions innovantes en lien avec le concept de ville durable).

L’appel à projets concerne également des partenaires potentiels intéressés par le développement des infrastructures et services associés à Sèmè City.

Le processus d’appel à projets s’articule autour de trois étapes :

 Dès le 1er septembre 2017 : ouverture de la période de soumission des projets. L’étude des projets débute le 1er octobre et pourra donner lieu à des éventuels entretiens bilatéraux de clarification des projets.

 Jusqu’au 15 novembre 2017 : soumission des projets ou programmes.

 31 janvier 2018 : annonce des partenaires retenus.

UN PROJET PHARE ACTIVEMENT SOUTENU PAR LA PRÉSIDENCE DU BÉNIN

Le projet bénéficie du soutien de l’Etat au plus haut niveau. « Sèmè City est le symbole de notre détermination pour valoriser le savoir en tant que moteur de croissance et positionner le Bénin sur la carte mondiale de l’économie du savoir.», explique le Président Patrice Talon qui a fait de ce projet une clé de voute de son programme de développement. En soutien à Sèmè City, le gouvernement du Bénin a prévu d’investir 207 milliards de francs CFA dans les prochaines années. La première tranche de cette somme, inscrite dans la Loi de Finances pour 2017, a déjà été mobilisée afin de débuter les travaux de conception et d’aménagement. Le terrain, d’une surface de plus de 350 hectares, sur lequel sera construit le campus est mis à disposition par l’Etat.

RÉCONCILIER LA FORMATION DE LA JEUNESSE AVEC LES BESOINS DE L’ÉCONOMIE

Investir dans la formation et faciliter l’entrepreneuriat constituent deux clés essentielles pour la croissance de l’Afrique, continent le plus jeune au monde. Si le besoin de formation est considérable, l’offre reste insuffisante (1 établissement d’enseignement supérieur pour 470 738 citoyens) et souvent inadaptée à l’insertion des talents dans l’économie locale. Parallèlement, on considère que libérer le potentiel des jeunes entrepreneurs est un prérequis pour accélérer la transformation structurelle de l’économie du continent1. C’est tout l’objectif de Sèmè City qui se propose de construire des ponts entre formation et entrepreneuriat afin de constituer un capital humain de qualité et de parvenir ainsi, d’ici à 2030, à la création de près de 200 000 emplois dont 1/3 d’auto-emplois.

UN CADRE ATTRACTIF POUR LES PARTENAIRES PRIVÉS ET LES ÉTUDIANTS

Sèmè City se situe sur un axe de transit économique majeur, à mi-chemin entre Cotonou au Bénin et Lagos au Nigéria, et offre des mesures incitatives pour l’investissement et la création d’emplois (avantages fiscaux, douaniers, juridiques et procéduraux).

Avec des premiers travaux prévus fin 2017, Sèmè City se veut une ville durable et intelligente, capitalisant sur les atouts naturels de la côte béninoise et intégrant une offre de services complète pour les partenaires et résidants (activités sportives et de loisirs dans la forêt et la lagune adjacentes, couloir de mobilités douces et espaces verts, zone résidentielle, etc.).

Imaginée non seulement pour offrir des conditions de vie et de travail exceptionnelles, elle favorisera aussi l’émergence d’opportunités économiques et l’expérimentation de solutions innovantes à l’échelle de la cité. « Nous concevons Sèmè City pour qu’elle devienne un laboratoire à ciel ouvert – un Living Lab. Au-delà des laboratoires et des centres de recherche dans les domaines de pointe, nous encourageons l’expérimentation afin de rechercher et de tester in situ des solutions à des problématiques concrètes telles que les énergies renouvelables, l’éco-mobilité, la construction durable ou encore l’ingénierie des systèmes numériques », résume Claude Borna chargée du projet Sèmè City à la Présidence de la République du Bénin.

FAIRE DU BÉNIN UN HUB D’ÉDUCATION ET D’INNOVATION EN AFRIQUE DE L’OUEST

Véritable carrefour de l’Afrique de l’Ouest, le Bénin dispose d’atouts considérables, tels que sa stabilité politique, son capital humain, et sa position stratégique en Afrique de l’Ouest. Des milliers d’étudiants provenant de 15 pays pourraient ainsi rejoindre Sèmè City.

À PROPOS DU BÉNIN RÉVÉLÉ

Le Gouvernement de la République du Bénin a lancé dès décembre 2016 « Bénin Révélé », un programme de développement et d’investissement sans précédent, doté d’un budget de 9 039 milliards FCFA, soit 13.78 milliards € sur 5 ans. Il vise à relever le taux d’investissement à 34% du PIB (contre 18.8% actuellement), via une collaboration accrue avec les partenaires du secteur privé. Il repose notamment sur 45 projets phares dans 9 secteurs stratégiques.





