Bénin : Ouverture imminente du Bureau national de la BAD

Cotonou, Bénin, le 18 avril 2017 – Le Directeur général de la BAD pour la région Afrique de l’Ouest, Janvier Litse a séjourné du 10 au 12 avril 2017 au Bénin dans le cadre d’une mission de dialogue, avec les hautes autorités du pays.

La visite s’inscrit également dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Bénin et la BAD, et a été l’occasion de concrétiser les questions relatives à l’ouverture du Bureau de la Banque dans le pays. Les discussions menées par une équipe pluridisciplinaire de la Banque avec le gouvernement ont permis aux deux parties de s’accorder sur les facilités, immunités et exemptions du bureau national et de son personnel et d’établir l’Accord d’établissement du Bureau national de la Banque au Bénin.



L’Accord d’établissement du Bureau national de la Banque au Bénin conclu entre les deux parties a été aussi signé par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.



Cosignant l’accord et l’aide-mémoire des négociations, M. Litse a salué l’esprit constructif et collaboratif des deux parties, et fait observer que la décision de la Banque d’ouvrir un bureau au Bénin s’inscrit dans le cadre de son nouveau modèle de développement et de prestation de services, dont le premier principe est de rapprocher l’institution de ses clients, ce, en vue de lui permettre de réaliser les objectifs de sa stratégie décennale 2013-2022, et en particulier ses cinq hautes priorités (Top 5). Le Directeur général a rassuré les autorités que tout serait mis en œuvre pour rendre opérationnel le Bureau dans les meilleurs délais, comme souhaité par la Haute Direction de la Banque et par les autorités béninoises.



Deux accords (prêts et dons) pour le Projet d’appui à la gestion des forêts communales : phase II au Bénin, d’un montant d’un montant de 9,518 millions d’euros soit approximativement 6,244 milliards de francs CFA, ont été également signés au cours de la visite du Directeur général.



S’exprimant à cette occasion, le Ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Gouverneur de la BAD, Abdoulaye Bio Tchané, s’est réjoui de la décision de la BAD de se rapprocher davantage de ses clients et de renforcer l’efficacité de ses opérations. Il a également souligné le rôle que la BAD jouera dans la mise en œuvre du programme d’action gouvernementale (PAG). «La BAD est un partenaire majeur pour la mise en œuvre du Programme d’action gouvernemental et l’ouverture du Bureau national de la BAD au Bénin devrait lui permettre de jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre dudit programme, » dira-t-il.



Le Directeur général Janvier Litse, s’est également entretenu avec les représentants gouvernementaux sur la situation globale de la coopération avec le Bénin et des perspectives d’interventions de la Banque pour la stratégie 2017-2021, en appui au programme d’action du gouvernement. Ces discussions s’inscrivent dans la suite des échanges entre le Président Adesina et le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, lors de sa visite à la Banque le 11 janvier 2017. Les questions relatives à la situation de portefeuille et la nécessité d’en améliorer la performance, notamment la Directive présidentielle DP 02/2015 ont été abordées avec les autorités ministérielles. Les discussions ont également permis de convenir des priorités d’interventions de la Banque pour appuyer le Programme d’action du gouvernement sur la période 2017-2021, à savoir l’agriculture et les infrastructures.