INTERNATIONAL Bénin : Un hub de l’innovation et du savoir pour libérer le potentiel de la jeunesse africaine

29 Juin 2017

Le Gouvernement du Bénin a lancé en décembre 2016 « Bénin Révélé », un programme de développement et d’investissement sans précédent. C’est dans ce cadre que s’inscrit Sèmè City dont l’ambition est de favoriser des synergies entre la formation, la recherche et l’incubation de solutions innovantes pour répondre aux défis du Bénin et de l’Afrique.

Sèmè City I Faits et chiffres EN BREF • Une cité unique en Afrique dédiée à l’innovation et au savoir

• Une offre fondée sur 3 composantes : Formation, Recherche & Développement, Incubation

• 5 grappes interdisciplinaires : Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques ; Arts, Design et Sciences Sociales ; Agriculture, Nutrition et

Ressources Naturelles ; Santé et Sciences de la Vie ; Management, Administration et Entrepreneuriat

• 4 segments de formation : formation d’excellence, programmes généraux, formation technique et professionnelle, formation continue

• Une capacité à accueillir des étudiants de toute l’Afrique

• Une ville durable et un laboratoire à ciel ouvert sur 350 hectares

• Une mise en œuvre avec des premiers travaux dès fin 2017

• D’ici 2030, 200 000 emplois créés dont 1/3 d’auto-emplois et 250 start-ups incubées UNE POSITION STRATÉGIQUE DANS UN CONTEXTE DE DYNAMISME ÉCONOMIQUE



Véritable carrefour en Afrique de l’Ouest, le Bénin profite notamment d’une proximité avec le Nigéria, locomotive économique de la région, et d’un accès stratégique à la mer. Située sur l’axe Abidjan – Accra – Lomé – Cotonou – Lagos, Sèmè City se trouve dans une zone de dynamisme économique et dispose des atouts nécessaires pour attirer des étudiants, chercheurs et entrepreneurs de toute l’Afrique.



Sèmè City offre des mesures incitatives pour l’investissement et la création d’emplois (défiscalisation, facilités de transfert de devises, guichet unique, etc.). En outre, la zone économique spéciale adjacente à Sèmè City pourra accueillir des entrepreneurs au terme de leur incubation pour certaines activités de production. L'objectif est de tirer pleinement profit de la proximité géographique des établissements universitaires, des centres de recherche et des industries pour soutenir le développement de start-ups afin de favoriser l’éclosion de champions régionaux. Le développement du site prévoit également l’inclusion des entreprises et PME locales.



UNE OFFRE COMPLÈTE POUR UNE FUSION INÉDITE ENTRE LA SCIENCE ET LA CRÉATIVITÉ AFRICAINE



Sèmè City repose sur un triptique unique: le projet a pour objectif d’abriter dans un même lieu toutes les structures nécessaires à la formation, à la recherche et à l’incubation dans le but de promouvoir l’interdisciplinarité, l’expérimentation de solutions innovantes et l’intégration des communautés dans la transformation de leur cadre de vie.



UN CADRE DE VIE ATTRACTIF ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT



L’ambition du Bénin est de construire une ville pionnière en termes de développement durable. La forêt située au cœur du site sera réhabilitée et fera partie du poumon vert reliant le nord du site à la zone côtière au sud. La zone côtière, située à 1 km au sud du site, dispose d’une plage de sable d'environ 4 km de long. Elle offre des opportunités pour différents types de développements, y compris des logements (étudiants, etc.), des installations de loisirs ainsi que des aménagements commerciaux.



Sèmè City se veut une ville durable et intelligente, capitalisant sur les atouts naturels de la côte béninoise pour offrir une gamme complète de services.



Un partenaire de choix pour concevoir Sèmè City : Surbana Jurong



