POINT DE VUE Blog ‘’gossipmillnigeria.com’ : de la cabale médiatique à la cybercriminalité !

Alwihda Info | Par Claude Dinard Vimond - 1 Octobre 2017 modifié le 1 Octobre 2017 - 00:00

Le blog ‘’gossipmillnigeria.com’ est parmi les canaux qui font la promotion de la criminalité sur internet. En mal de popularité, ce média a voulu prendre part à une cabale médiatique dont l'objectif est de ternir l'image de Claudia Sassou N'Guesso qu' il a offensé et diffamé en publiant des informations éronnées.

Le réseau des réseaux, internet comme un autre monde, donne beaucoup de liberté à chacun et à tous. Comme les terroristes qui usent de la liberté pour tuer, certains internautes s’attaquant en ligne aux honnêtes gens au nom de la liberté qu’offre cet espace. Ils offensent, diffament, par la diffusion des informations erronées et éhontées sur des personnes qu’ils choisissent à volonté. Ces écrits sont à classer dans le cadre de la cybercriminalité. Et, sensiblement, le blog ‘’gossipmillnigeria.com’’, en mal de popularité, est parmi les canaux qui font la promotion de la criminalité sur internet .



En effet, ce blog a publié un texte avec un contenu insultant à l’égard l’honorable Claudia Sassou N’Guesso. Non seulement cet « article » est offensant, mais aussi et surtout il n’obéit à aucune règle. Dans tous les cas, il est inutile d’exiger à l’auteur de ce texte qu’il respecte les normes élémentaires dans la rédaction d’un article de presse, puisqu’il embrasse, visiblement, un métier (le journalisme) dont il ignore tout. Il convient, tout de même de rappeler à ce groupe de diffamateurs (auteur de l’article et promoteur du blog) qu’en matière d’information, le principe inviolable commande que les faits soient sacrés, le commentaire libre.



Animé par la mauvaise foi et en mal de popularité, le blog gossipmillnigeria.com a voulu simplement prendre part de façon active à la cabale médiatique dont l’objectif est de ternir l’image de Claudia Sassou N’Guesso. C’est ainsi que ce site n’a pas pris la peine de vérifier ni l’authenticité des images obscènes qu’il attribue la fille du chef de l’Etat congolais, ni le visage de l’un des acteurs de la scène filmée, en l’occurrence la dame en action.



Pourtant, il lui suffisait de faire la comparaison rien qu’avec ses propres yeux, pour comprendre que le portrait de Claudia Sassou N’Guesso souriante n’a rien de commun avec cette actrice qui porte, d’ailleurs, un percing sur sa langue. En clair, pour aider les diffamateurs, les colporteurs et les diffuseurs de fausses nouvelles à mieux regarder la vidéo qui les attirent tant, il faut dire qu’il ne s’agit nullement de la Députée de Talangaï 5 .Elle a bien d’autres aspirations pour s’intéresser à cette cabale insensée dont les auteurs manquent de courage et se cachent derrière des pseudonymes et des blogs éphémères.



La preuve que ce groupe de libertaires en ligne ignorent même la personne qu’ils diffament résident dans l’affirmation qu’ils débitent dans leur texte : « la fille mariée du président Denis Sassou N’Guesso », ont-ils écrit, comme dans un rêve, alors que Claudia Lemboumba Sassou N’Guesso est veuve depuis 2012.



Relai aveuglé de la cybercriminalité, ce blog est plus un canal diffuseur des fausses nouvelles qu’un site capable de donner l’information dont le public a besoin. La question essentielle est celle de savoir jusqu’où ira cette cabale médiatique orchestrée par les ennemis du Congo qui ont ciblé Claudia Lemboumba Sassou N’Guesso cette fois-ci ?













