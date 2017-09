Bonne Fête à tous, Ahmat Yacoub

A l’occasion de la fête d'Al-Adha, je tiens à présenter aux musulmans du Monde entier mes vœux les plus sincères, implorant le Bon Dieu, le Tout-puissant d’instaurer la paix entre les différentes religions, de faire de cette terre un globe d’amour, de la quiétude et de sérénité. Que Dieu éradique les troubles ça et là provoqués par des extrémistes responsables de la terreur, de la souffrance et la mort des paisibles citoyens.



A cette occasion, je souhaite un dénouement de toutes les crises qui secouent le Monde pour qu’enfin les valeurs de justice, de paix et de tolérance soient respectées. Pour que tout conflit soit réglé par la voie de dialogue et le respect des droits de l’homme. Ahmat Yacoub