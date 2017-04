Botswana Most Attractive Investment Destination in Africa

Botswana is the most attractive economy for investments flowing into the African continent, according to the latest [Africa Investment Index 2016](https://quantumglobalgroup.com/knowledge-hub/africa-investment-index/) ([http://APO.af/sUtRNQ](http://apo.af/sUtRNQ)) by Quantum Global’s ([www.QuantumGlobalGroup.com](http://www.quantumglobalgroup.com/)) independent research arm, Quantum Global Research… Read more on http://africa-newsroom.com/press/botswana-most-attractive-investment-destination-in-...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...