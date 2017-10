Bouteflika dépêche un émissaire à Am Djarass pour rencontrer Idriss Déby

En séjour à Am-Djarass, dans l’Ennedi Est, le Chef de l’Etat tchadien a accordé ce midi, une audience au ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Il est porteur d’un message de son Président Abdel-Aziz Bouteflika à son homologue tchadien.



En septembre 2015, sur invitation de son homologue algérien, Abdel-Aziz Bouteflika, le Président du Tchad a effectué une visite d’amitié et de travail à Alger. En marge de cette visite, les travaux de la 37ème session de la commission mixte Tchad- Algérie ont été réactivés jetant les bases d’une coopération bilatérale multiforme dans divers domaines et secteurs porteurs.



Le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel est porteur d’un message de son Président au Chef de l’Etat Idriss Déby. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Hissein Brahim Taha et du Directeur de Cabinet Civil du Président de la République, Issa Ali Taher.



La situation sécuritaire en Libye et la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne ont été également évoquées au cours des échanges qui ont duré plus d’une heure.



Bien qu’ancienne, la coopération entre N’Djaména et Alger est appelée aujourd’hui à se renforcer et à se diversifier. Les deux pays, sous la direction de leurs dirigeants, veulent désormais sortir des sentiers battus et donner plus de contenu à leurs relations, selon la Présidence de la République.