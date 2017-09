AFRIQUE Burkina Faso : le président de la BAD pose la première pierre du projet d’électrification des zones périurbaines

Le Burkina Faso et la BAD entretiennent de solides relations de coopération, notamment dans le secteur de l’énergie avec des projets d’électrification pour la période 2017-2021.

Ouagadougou, le 28 septembre 2017 – Arrivé mercredi 27 septembre 2017 à Ouagadougou pour une visite officielle de trois jours au Burkina Faso, le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a été aussitôt reçu par le chef de l’Etat burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré.



Au cours de l’entrevue, le président Kaboré s’est félicité de l’excellente coopération bilatérale entre son pays et la BAD et a plaidé pour son renforcement.



« Nous attendons beaucoup de l’appui de la Banque africaine de développement. Nous souhaitons travailler davantage avec vous afin, qu’ensemble, nous facilitions l’accès du plus grand nombre de Burkinabé à l’électricité. Nous souhaitons également mettre en œuvre des projets agricoles qui occupent les populations dans les zones rurales, particulièrement les jeunes », a-t-il déclaré.



Pendant cette période, la Banque entend soutenir le projet d’interconnexion électrique dorsale nord visant à relier le Nigéria, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Elle accordera également un appui budgétaire au secteur des énergies renouvelables avec des centrales solaires de 50 mégawatts, cofinancées avec l’Agence française de développement (AFD).



Le Groupe de la BAD apportera également son appui au projet d’électrification des infrastructures scolaires et sanitaires, à l’installation de pompes solaires en milieu rural. Il s’intéressera en outre à l’installation de lampadaires solaires à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et au projet d’interconnexion électrique dorsale pour relier le Ghana, le Burkina et le Mali.



« Je suis pleinement satisfait de la situation macroéconomique du Burkina Faso et de son taux de croissance qui figure parmi les plus élevés du continent. Je puis vous affirmer que la coopération entre votre pays et la BAD, déjà excellente, ira en se renforçant dans des secteurs stratégiques et structurants tels que l’agriculture et l’énergie », a assuré Akinwumi Adesina.



Et le président de la BAD d’ajouter : « Nous soutenons totalement les efforts du gouvernement dans la lutte contre l’insécurité. Nous nous engageons à accompagner le Burkina Faso à travers des financements soutenables et permettre ainsi la création d’une banque agricole, la transformation sur place du coton et la création de vrais pôles de croissance. Nous allons également favoriser la création d’emplois pour les jeunes », a-t-il conclu.



Une réunion gouvernementale présidée un peu plus tôt dans la journée par le ministre d’Etat, ministre de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, assurant l’intérim du Premier ministre, avait donné lieu à des échanges riches et approfondis sur le document de stratégie pays du Burkina Faso, récemment approuvé par le conseil d’administration de la BAD.



Selon le gouvernement burkinabé et la BAD, cette stratégie va redynamiser l’accès à l’énergie et accélérer le développement du secteur agricole.



Au cours de sa visite officielle, le président de la BAD a par ailleurs procédé à la pose de la première pierre du projet d’électrification des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, en présence, entre autres, de M. Simon Compaoré, de la ministre de l’Économie, des finances et du développement Hadizatou Rosine Coulibay, gouverneur de la BAD pour le Burkina Faso ainsi que du ministre de l’Énergie, Alfa Oumar Dissa et des autorités locales.





