Burundi : Des experts de l’ONU tirent la sonnette d’alarme face à la répression croissante des O NG et des défenseurs des droits humains

Un groupe d’experts des droits humains des Nations Unies * a condamné aujourd’hui la récente interdiction et la suspension provisoire d’un certain nombre d’organisations de la société civile au Burundi et a mis en garde contre «l’effet obstructif, restrictif et stigmatisant de la législation récente sur les ONG, dans un contexte de répression croissante des […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...