Une exposition des denrées alimentaires organisée à l'esplanade du lycée de Nkolbiyen, don de la fondation Soonwaldstiftung et de l'école Grafeling; des discours et un défilé des associations et réseaux des femmes ont marqué mardi dernier, la célébration de la 22eme journée mondiale de la femme rurale à Nkolbiyen, sous le thème : "femmes rurales : Revendiquez votre droit à la paix".